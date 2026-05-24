Konya - Ankara yolunda bayram öncesi trafik yoğunluğu

9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Konya-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayramı memleketlerinde ya da şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla özellikle Kulu ilçesi güzergâhında araç trafiği arttı.
Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte yollarda hareketlilik de başladı. Memleketlerine gitmek isteyen tatilciler, Konya-Ankara kara yolunda yoğunluk oluşturdu. Kulu ilçesi geçişinde zaman zaman araç yoğunluğu yaşanırken, sürücüler güzergâhta kontrollü şekilde ilerliyor.
Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların yolculukları devam ederken, yetkililer sürücülere trafik kurallarına uymaları, hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
(Ali Asım Erdem)