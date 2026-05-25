2026 Adana’da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak? Adana Merkez, Ereğli, Alaplı, Devrek Çaycuma Gökçebey ve Diğer İlçelerde Bayram Namazı Vakitleri

Adana'da Kurban Bayram Namazı Saat Kaçta?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Adana'da Kurban Bayramı Namazı 27 Mart Çarşamba günü saat 05.55'te eda edilecek.
Adana İlçelerinde Kurban Bayram Namazı Saatleri
Merkez: 05.55
Aladağ: 05.54
Ceyhan: 05.53
Feke: 05.51
İmamoğlu: 05.53
Karaisalı: 05.56
Karataş: 05.56
Kozan: 05:52
Pozantı: 05:56
Saimbeyli: 05:50
Tufanbeyli: 05.49
Yumurtalık: 05.54
