Konya’da iş adamından çalışanlarına jest! 720 kurbanlık hediye etti

Konya'da faaliyet gösteren bir fabrikanın sahibi iş insanı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde örnek bir dayanışma sergiledi. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever iş adamı, fabrikada çalışan 720 personelin tamamı için kurbanlık alarak teslim etti.
BAYRAM ÖNCESİ ANLAMLI DESTEK
Edinilen bilgilere göre Çumra ilçesinde kurbanlıkların dağıtımı organizasyonlu şekilde gerçekleştirilirken, çalışanlar yapılan destek karşısında memnuniyetlerini dile getirdi. Bayram öncesinde yapılan bu anlamlı yardımın, çalışanlar ve aileleri için büyük moral olduğu belirtildi.
BÖLGEDE TAKDİR TOPLADI
İsminin paylaşılmasını istemeyen iş insanının bu davranışı, bölgede takdir topladı.
(Ali Asım Erdem)