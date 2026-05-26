GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,036 TL
EURO
53,488 TL
STERLİN
62,135 TL
GRAM
6.741 TL
ÇEYREK
11.050 TL
YARIM
22.045 TL
CUMHURİYET
43.699 TL
KONYA Haberleri

Konya’da iş adamından çalışanlarına jest! 720 kurbanlık hediye etti

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya’da iş adamından çalışanlarına jest! 720 kurbanlık hediye etti

Konya'da faaliyet gösteren bir fabrikanın sahibi iş insanı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde örnek bir dayanışma sergiledi. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever iş adamı, fabrikada çalışan 720 personelin tamamı için kurbanlık alarak teslim etti.

BAYRAM ÖNCESİ ANLAMLI DESTEK

Edinilen bilgilere göre Çumra ilçesinde kurbanlıkların dağıtımı organizasyonlu şekilde gerçekleştirilirken, çalışanlar yapılan destek karşısında memnuniyetlerini dile getirdi. Bayram öncesinde yapılan bu anlamlı yardımın, çalışanlar ve aileleri için büyük moral olduğu belirtildi.

BÖLGEDE TAKDİR TOPLADI

İsminin paylaşılmasını istemeyen iş insanının bu davranışı, bölgede takdir topladı.

(Ali Asım Erdem)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER