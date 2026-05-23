Konya Emniyeti’nin acı kaybı! Polis memuru hayatını kaybetti

Konya'nın Taşkent ilçesinde görev yapan Polis Memuru Hüseyin Acar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haber, emniyet teşkilatı ile sevenlerini yasa boğdu.
Gezlevi Mahallesi'nde Cenaze Töreni Düzenlendi
Merhum Hüseyin Acar için Gezlevi Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç başta olmak üzere çok sayıda meslektaşı ve vatandaş katıldı.
Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kılınan cenaze namazı ve edilen duaların ardından merhum polis memuru Hüseyin Acar, Gezlevi Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.
(Ali Asım Erdem)