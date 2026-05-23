Konya’da görev yapan emekli savcı hayatını kaybetti!

Akşehir'de uzun yıllar hukuk camiasına hizmet eden Emekli Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Aytekin vefat etti. Görev yaptığı süre boyunca adalet teşkilatında önemli hizmetlerde bulunan Aytekin'in vefatı, Akşehir'de büyük üzüntüyle karşılandı.
Hasanpaşa İmaret Camii'nde son görev
Merhum Turgut Aytekin için bugün öğle namazına müteakip Hasanpaşa İmaret Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Aytekin'in naaşı Seyit Mahmut Hayrani Mezarlığı'nda toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.
Hukuk camiasını yasa boğdu
Akşehir'de uzun yıllar görev yaparak hukuk camiasında iz bırakan Aytekin'in vefatı, meslektaşları ve sevenlerini yasa boğdu.
(Berna Ata)