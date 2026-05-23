Konya’da tarım işçilerine AFAD yetişti! Tek tek dağıtıldı

Konya’nın Çumra ilçesinde etkili olan yağışların ardından mağduriyet yaşayan tarım işçilerine yönelik destek çalışması gerçekleştirildi.
Şiddetli yağış sonrası bazı tarım işçilerinin barınma alanları olumsuz etkilenirken, ekipler hızlı şekilde harekete geçti. Yağıştan etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgeye yardım malzemeleri sevk edildi.
Yatak ve battaniye dağıtıldı
Konya AFAD ekipleri, yağışın etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulunarak ihtiyaç tespiti gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında tarım işçilerine yatak ve battaniye dağıtıldı. Ekiplerin bölgede destek çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Yağışlar bölgedeki hayatı olumsuz rtkiledi
Çumra'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı alanlarda su birikintileri oluşurken, tarım işçilerinin kaldığı çadır ve barınma alanlarında da olumsuzluklar yaşandı. Yetkililer, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
