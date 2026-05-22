Konya’da ruhsatsız üretim operasyonu: 20 milyonluk sahte cinsel ürün ele geçirildi

Bekir Turan
İnternet editörü
Konya’nın Karatay ilçesinde polis ve tarım müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, merdiven altı üretim yapan ruhsatsız bir iş yerinde piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan cinsel içerikli ürün ve üretim malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, Karatay ilçesindeki bir iş yerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğini ve cinsel içerikli ürün ürettiğini tespit etti.

Yapılan çalışmaların ardından ekipler, söz konusu adrese ortaklaşa baskın düzenledi.

SAHTE ÜRÜNDE REKOR YAKALAMA: 440 KİLO

İş yerinde yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olduğu belirlenen 110 bin 900 adet cinsel içerikli ürün, 750 kilo gıda katkı maddesi, 600 kilo glikoz şurubu, 440 kilo cinsel içerikli ürün etken maddesi ile üretimde kullanılan 9 adet makine ele geçirildi.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Operasyon kapsamında iş yeri sahibi,'5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, ruhsatsız faaliyet gösteren iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetten menedildi.

