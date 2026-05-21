Konya dahil 17 ilde dev siber operasyon: 87 tutuklama

Batman merkezli Konya dahil 17 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 122 şüpheliden 87’si tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen suç gelirlerinin banka hesapları aracılığıyla kripto para hesaplarına aktarılarak aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Yapılan teknik ve mali incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 19 milyar 300 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında toplam 143 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Elde edilen deliller doğrultusunda 18 Mayıs'ta Batman merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Antalya, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Konya, Adana, Aydın, Erzurum, Siirt, Adıyaman, Sivas, Ağrı ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Türkiye genelinde son dönemin en büyük yasa dışı bahis operasyonlarından biri olarak değerlendirilen operasyona 200 ekip ve 700 personel katıldı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru niteliğinde materyale el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 122 şüpheliden 87'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 34 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 1 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü ve bugün mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

