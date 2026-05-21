Sağlık-Sen Konya Şubesi Türkiye Birincisi Oldu

Mayıs ayı sendika sayımlarında üye sayısını 10 bin 373’e yükselten Sağlık-Sen Konya Şubesi, sağlık iş kolunda Türkiye genelinde en yüksek üye sayısına ulaşan şube olmanın gururunu yaşadı.

Konya genelinde Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Adli Tıp Kurumu bünyesinde görev yapan toplam 15 bin 952 sendikalı çalışanın 10 bin 373'ünün Sağlık-Sen üyesi olduğu açıklandı. Elde edilen rakamlarla Sağlık-Sen Konya Şubesi, sağlık iş kolunda Türkiye'nin en büyük şubesi unvanını kazandı.

"Başarı Sahadaki Mücadelenin Eseri”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Kerem Şafak, başarının tesadüf olmadığını belirterek, "Bu başarı; sürekli sahada üyelerimizin yanında olmamızın, verilen sendikal mücadelenin, ilkeli ve vizyoner sendikacılık anlayışımızın bir sonucudur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahada aktif, çözüm odaklı, yapıcı ve güçlü sendikacılık anlayışımızla sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Şafak, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarını korumak ve çalışma şartlarını iyileştirmek adına yoğun çaba sarf ettiklerini ifade ederek, üyelerden gelen güçlü desteğin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Genel Başkan Doğan'dan Tebrik Telefonu

Sağlık-Sen Konya Şubesi'nin ulaştığı üye sayısıyla Türkiye genelinde dikkat çeken bir başarıya imza attığını belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan da Şube Başkanı Kerem Şafak'ı telefonla arayarak elde edilen başarıdan dolayı tebrik etti.

Sağlık-Sen'in önümüzdeki süreçte de saha çalışmalarını ve teşkilat faaliyetlerini artırarak sürdürmeyi hedeflediği belirtildi.

 

Kaynak: Haber Merkezi

