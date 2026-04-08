Sağlık Bakanlığı’ndan İran’a 3 tırlık insani yardım

T.C. Sağlık Bakanlığı, İran'ın sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kapsamlı bir insani yardım sevkiyatı gerçekleştirdi. Mart ayı sonunda İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Habibollahzade ile yapılan görüşmelerin ardından, devam eden savaş koşulları nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda harekete geçildi. İranlı yetkililerden alınan listeye göre hazırlanan yardımlar hızla organize edildi.

TÜRKİYE GENELİNDEN TOPLANAN MALZEMELER SINIRA SEVK EDİLDİ

Türkiye'nin dört bir yanındaki il sağlık müdürlükleri ve hastanelerin katkılarıyla temin edilen ilaç, tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri; başta Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Erzincan olmak üzere birçok ilden toplanarak sevkiyata hazır hale getirildi. Toplamda 200'ün üzerinde yardım kolisi hazırlanırken, bu malzemeler kamyon ve tırlarla taşınarak Ağrı Doğubayazıt'taki Gürbulak Sınır Kapısı'na doğru yola çıkarıldı.

KRİTİK TIBBİ CİHAZLAR YARDIM KAPSAMINDA YER ALDI

Gönderilen 3 tır (60 palet) insani yardım içerisinde 70 kalem ilaç, 33 kalem tıbbi sarf malzemesi ve 240 kalem tıbbi cihaz bulunuyor. Yardım paketlerinde röntgen, ultrason, ventilatör, EKG, defibrilatör, aspiratör, infüzyon pompası ve hasta başı monitör gibi hayati öneme sahip cihazlar yer aldı. Ayrıca tansiyon aletleri, sıcaklık ölçerler ve serum askıları gibi temel sağlık ekipmanları da sevkiyata dahil edildi.

