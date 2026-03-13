Başkan Kılca: Sağlıklı bir toplum için çalışıyoruz

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, “Sağlık için gece gündüz demeden görev yapan tüm kahraman sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.” dedi.

Başkan Kılca mesajında şunları söyledi: "Gecesini gündüzüne katarak, özveri ve fedakarlıkla insan hayatına değer katan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Hekimlerimiz ve sağlık personelimiz, zorluklar ne olursa olsun insan hayatının korunması ve toplum sağlığının güçlendirilmesi için büyük bir gayretle görev yapıyorlar. Sağlık, hem bireysel hem de toplumsal refahın en önemli temeli olup, sağlıklı bireyler güçlü ve sürdürülebilir bir toplumun temel unsurudur.

Biz de belediye olarak son yıllarda ilçemize kazandırdığımız sağlık tesisleriyle hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerine daha etkin ulaşmasını sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde belediyemizin öncülüğünde Ovakavağı Mahallemizde hayata geçirilecek Aile Sağlığı Merkezi'nin protokolünü imzaladık.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Ovakavağı Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle hayata geçecek olan yeni merkez, mahalle halkına daha sağlıklı ve modern bir hizmet sunacak. Karatay Belediyesi olarak, sağlıklı bir toplum için üzerimize düşen her görevi yapmaya hazırız.

Bu duygu ve düşüncelerle, mesleklerini icra ederken şehit düşen sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyor, görevlerini sürdüren tüm sağlık personelimize şükranlarımızı sunuyorum. Ülkemizin dört bir yanında fedakarlıkla görev yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, sağlıklı bir gelecek için yürüttükleri çalışmalarında başarılar diliyorum.”

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu