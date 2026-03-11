GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da deprem! Sarsıntı kameraya böyle yansıdı

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da deprem! Sarsıntı kameraya böyle yansıdı

Konya ile Ankara sınır hattında meydana gelen deprem çevredeki yerleşimlerde kısa süreli paniğe yol açtı. Özellikle sınır köylerinde hissedilen sarsıntı, bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNE DAİR FARKLI VERİLER

Depremin büyüklüğü konusunda iki farklı kurumdan açıklama geldi. Kandilli Rasathanesi sarsıntının büyüklüğünü 4,2 olarak duyururken, AFAD ise 3,9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Ankara'nın Haymana ilçesi olarak kaydedildi.

GÜVENLİK KAMERASI DEPREM ANINI KAYDETTİ

Merkez üssü Haymana olarak açıklanan deprem, Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Çimen Köyü'nün Ankara tarafında meydana geldi. Köyde bulunan bir güvenlik kamerası sarsıntı anını saniye saniye görüntüledi. 

İŞTE O ANLAR;

ÇEVRE YERLEŞİMLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı yalnızca Çimen Köyü ile sınırlı kalmadı. Kerpiç, Çatak, Mutlukonak, Kandil, Tüfekçipınar ve Toyçayır köylerinde de deprem hissedildi. Bölgedeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Depremin ardından yapılan ilk değerlendirmelerde herhangi bir can ya da mal kaybı olmadığı bildirildi. Sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşların tedbir amacıyla evlerinden dışarı çıktığı öğrenilirken, yetkililer bölgede olumsuz bir durum bulunmadığını ve gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.

(Meltem Aslan)

