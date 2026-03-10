GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’nın tanınmış isminden iyi haber geldi

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın tanınmış isminden iyi haber geldi

Konya'nın tanınmış din âlimlerinden Abdurrahman Büyükkörükçü'nün sağlık durumuna ilişkin sevindirici gelişmeler yaşandı. Pıhtı atması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Büyükkörükçü'nün tedavisinin devam ettiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HASTANEDE TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Büyükkörükçü'nün tedavisi doktorların gözetiminde sürüyor. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun stabil olduğu ve olumlu yönde ilerleme kaydedildiği belirtildi. Yetkililer, tedavi sürecinin dikkatle takip edildiğini ifade etti.

"GAYET İYİYİM”

Büyükkörükçü'nün yakın çevresine gönderdiği mesajda ise sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladığı öğrenildi. Mesajında, "Ziyaretçilerine zahmet etmeyin, gayet iyiyim. Soranlara selamlarımı iletin.” ifadelerini kullandığı belirtildi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TABURCU EDİLMESİ BEKLENİYOR

Konya'nın önemli din âlimlerinden olan ve merhum Tahir Büyükkörükçü'nün oğlu olan Büyükkörükçü'nün tedavisinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde taburcu edilmesinin beklendiği bildirildi. Doktorların değerlendirmesine göre sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa süre içinde hastaneden ayrılabileceği ifade edildi.

(Meltem Aslan)

