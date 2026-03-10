Konya’nın tanınmış isminden iyi haber geldi

Konya'nın tanınmış din âlimlerinden Abdurrahman Büyükkörükçü'nün sağlık durumuna ilişkin sevindirici gelişmeler yaşandı. Pıhtı atması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Büyükkörükçü'nün tedavisinin devam ettiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
HASTANEDE TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre, rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Büyükkörükçü'nün tedavisi doktorların gözetiminde sürüyor. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun stabil olduğu ve olumlu yönde ilerleme kaydedildiği belirtildi. Yetkililer, tedavi sürecinin dikkatle takip edildiğini ifade etti.
"GAYET İYİYİM”
Büyükkörükçü'nün yakın çevresine gönderdiği mesajda ise sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladığı öğrenildi. Mesajında, "Ziyaretçilerine zahmet etmeyin, gayet iyiyim. Soranlara selamlarımı iletin.” ifadelerini kullandığı belirtildi.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TABURCU EDİLMESİ BEKLENİYOR
Konya'nın önemli din âlimlerinden olan ve merhum Tahir Büyükkörükçü'nün oğlu olan Büyükkörükçü'nün tedavisinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde taburcu edilmesinin beklendiği bildirildi. Doktorların değerlendirmesine göre sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa süre içinde hastaneden ayrılabileceği ifade edildi.
(Meltem Aslan)