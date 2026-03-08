GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,22
EURO
51,39
STERLİN
59,28
GRAM
7.477,89
ÇEYREK
12.350,44
YARIM ALTIN
24.618,54
CUMHURİYET ALTINI
49.027,50
SPOR Haberleri

Son düdük çaldı! Konyaspor evinde berabere kaldı

Cumali Özer
Muhabir

Güncelleme Tarihi:

Son düdük çaldı! Konyaspor evinde berabere kaldı
Süper Lig’in 25. haftasında heyecan başladı! TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, Kasımpaşa'yı ağırladı.

İlk yarıdaki mücadele berabere tamamlandı

İki ekibin sezonun ilk devresinde İstanbul'da oynadığı karşılaşma 1-1'lik skorla sona ermişti.

İki takım Konya'da 14 kez mücadele etti. Konyaspor, bu maçlarda 8 kez rakibini mağlup ederken, 1 maçtan yenilgiyle ayrıldı, 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Yeşil-beyazlılar sahasındaki maçlarda 28 gol atma başarısı gösterirken, Paşa ise 18 kez fileleri havalandırdı.

İlk 11'ler

Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Uğurcan, Adil, Arif, Melih, Berkan, Türüç, Morten, Olaigbe, Muleka

Kasımpaşa: Gianniotis, Neto, Mortadha, Baldursson, Benedyczak, Opoku, Frimpong, Diabate, Franca, Kahveci, Gueye

MAÇTAN DAKİKALAR;

8' Kasımpaşa takımında Rodrigo Becao, sarı kart görüyor.

11' Tümosan Konyaspor için Deniz Türüç şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

17' GOL! Jackson Muleka takımını öne geçiren golü atıyor.

20' Konyaspor'da Melih İbrahimoğlu, sarı kart görüyor.

26' Kasımpaşa takımı Adrian Benedyczak ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Adrian Benedyczak tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

31' Gol, Adrian Benedyczak takımı adına penaltıyı gole çeviriyor. Durum 1-1

45' Konyaspor'da Jackson Muleka şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

2.Yarı Başladı [1-1]

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

46' Oyuncu Değişikliği (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Morten Bjorlo çıkıyor ve yerine Enis Bardhi oyuna giriyor.

71' Sarı Kart (Kasımpaşa) Kasımpaşa takımında Nicholas Opoku, sarı kart görüyor.

78' Engellenen Şut (Tümosan Konyaspor) Marko Jevtovic penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

78' Ofsayt (Tümosan Konyaspor) Ceza sahası içinde altıpas üzerinde Adamo Nagalo için ofsayt bayrağı kalkıyor

83' İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor) Tümosan Konyaspor takımı Muhammet Tunahan Taşçı ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Muhammet Tunahan Taşçı tarafından çekilen şut auta gidiyor.

88' İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor) Yhoan Andzouana rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

90'+7 Engellenen Şut (Tümosan Konyaspor) Yasir Subaşı altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.Yhoan Andzouana rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

90'+8' Sarı Kart (Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor takımında Adamo Nagalo hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Son düdük çaldı!

Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı.

