Meram Belediyesporlu Besra Duman Avrupa Şampiyonu oldu

Meram Belediyespor’un milli para halter sporcusu Besra Duman, Gürcistan’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı. Milli sporcu şampiyonayı 1 altın ve 1 bronz madalya ile tamamladı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 61 kilo kategorisinde mücadele eden milli sporcu Besra Duman, koparmada 117 kilogramlık başarılı kaldırışıyla Avrupa şampiyonu oldu. Bu sonuçla birlikte Besra Duman kariyerindeki ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Milli sporcu toplam sıralamada ise bronz madalya kazanarak şampiyonayı iki madalya ile tamamladı.

"ÜLKEMİ VE KULÜBÜMÜ GURURLANDIRDIĞIM İÇİN MUTLUYUM”

Şampiyonanın ardından açıklamalarda bulunan milli sporcu Besra Duman, elde ettiği başarıdan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı; "Gürcistan'ın Tiflis kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda bir kez daha Avrupa şampiyonu olmanın gururunu yaşıyorum. Bu benim ikinci Avrupa şampiyonluğum. Ülkemi ve kulübümü en iyi şekilde temsil etmek için çok çalıştık. Bu süreçte her zaman yanımızda olan Meram Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kavuş'a, Meram Belediyespor yöneticilerine, antrenörlerime ve bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da ülkemiz için yeni madalyalar kazanmaya devam edeceğim.”

"BU BAŞARI HEPİMİZİN GURURU”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da Meram Belediyespor'un milli sporcusu Besra Duman'ı tebrik ederek şu değerlendirmelerde bulundu; "Besra Duman'ın Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği bu büyük başarı bizleri son derece gururlandırdı. Meram Belediyespor olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Sporcularımızın uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırması bizim için en büyük mutluluk. Besra'nın azmi, disiplini ve kararlılığı tüm gençlerimize örnek oluyor. İnşallah kendisini gelecekte çok daha büyük başarılarla görmeye devam edeceğiz. Sporcumuzu, antrenörlerini ve emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum.”

Başkan Kavuş ayrıca Meram Belediyesi olarak gençlerin spora yönelmesi için yatırımların ve desteklerin artarak süreceğini de ifade etti.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu