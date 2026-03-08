İlhan Palut: “Adil’in pozisyonunun VAR’dan çağrılması tarihi VAR skandallarından biri’’

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kasımpaşa karşılaşmasında Adil’in pozisyonunun VAR’dan çağrılmasının tarihi VAR skandallarından biri olduğunu belirterek, “O pozisyon penaltı değil. O teması Ümit hoca görseydi vermezdi. Ama Bülent Birincioğlu çağırdı“ dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Bugün maç berabere bitti ama rakibin penaltıları dışında herhangi bir pozisyonu yoktu. Biz kazanmaya daha yakın olan taraftık. Sahada eksik yönlerimiz yok muydu? Kesinlikle vardı ama buna rağmen ortaya çıkan tablo bizim maçı kazanmaya daha yakın olduğumuzu gösterdi. Kesinlikle kazanmak istiyorduk. 1 puanla teselli verecek halim yok. Ama şunu da biliyorum. Her puan inanılmaz önemli. Bizim aldığımız her puan rakibin alamadığı puanlar önemli. Artık böyle bir yarışın içerisindeyiz. Burada hafta hafta en iyisini yapmaya çalışmaya devam edeceğiz. Bugün bunu konuşup buradan çıktıktan sonra hemen Kocaeli maçında neler yapabiliriz, bunun planlarını yapmaya başlayacağız. Takımımızı hazırlayacağız. Bu mücadeleden alnımızın akıyla ayrılacağız. Buna yürekten inanıyorum. Kasımpaşa da 1 puan aldı, onları da tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

"Bugün Bülent Birincioğlu haddini aşarak bir VAR performansı sergiledi"

Pozisyonları seyrettiğini söyleyen Palut, "Adil'in pozisyonunun VAR'dan çağrılması tarihi VAR skandallarından biri olsa gerek. O pozisyon penaltı değil. O teması Ümit hoca görseydi, vermezdi ama Bülent Birincioğlu çağırdı. O teması oradan ayıklamış. Yani tertemiz bir blok, top ortada değil, süpürme yok, kayarken ayak ayağının ucuna değil, devam ediyor. Korkunç bir VAR müdahalesi. İyi niyetten uzak. Uğurcan'ın penaltısı içime sinmedi. Bir şey diyemiyorum, olabilir, temas var. Gerçekten buna saygı duymak zorundayım ama içine sindi mi diye soracak olursanız Uğurcan'ın teması içime sinmedi. Uğurcan'ın zıplamasıyla Jevtovic'in golünün iptali korkunç bir hata. Zıplamaya bile çalışmıyor, altta kalıyor. Uğurcan'ın tek suçu daha yükseğe sıçramaktı. Tabii ki orada bir faul durumu gösterecek. İnanılmaz bir hata da oradan geldi. Golümüz iptal oldu. Son penaltı iptaline geldiğimiz zaman, bir bakayım dedim penaltı iptal olmuş, olabilir, faul olabilir, olmayabilir gerçekten görmedim. VAR öyle bir kameradan çağırmış, öyle bir yerden göstermiş ki bu pozisyonu, bu bir ispat değil. Bu ancak ve ancak bir hissiyat. Herhalde orada bir faul olmuştur yoksa rakip niye yüzünü tutup kendini yere bıraksın diye düşündüğü için maçın orta hakemi Bülent Birincioğlu penaltı iptaline hükmetti. Çünkü aslında o gösterdiği kanıt olarak sunduğu görüntü suçunun kanıtı. Bir şey belli olmuyor ki. Başka görüntü varsa biz göremediysek bilmiyorum. Hiçbir şey belli olmuyor. Bugün Bülent Birincioğlu haddini aşarak bir VAR performansı sergiledi. Acilen başvuru yapması gerekiyor. VAR hakemliğini bırakması, sahaya adım atması, düdüğünü eline alması ve maçları yönetmesi onun için en iyisi. Oturduğu yerden maç yönetmesi doğru değil. Çok konuşmak istemiyorum ama maça etki ettiler. Bugünkü hakem yönetimine beğenmedim" diye konuştu.

