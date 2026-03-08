GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’da galerici cinayeti! Baba-oğul hakkında istenen ceza belli oldu

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da galerici cinayeti! Baba-oğul hakkında istenen ceza belli oldu
Konya’nın Karatay ilçesinde bir oto ekspertiz dükkanında galerici Ahmet Ç.’ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Olayla ilgili tutuklanan Mustafa A. (43) ile oğlu M.A.A. (19) hakkında “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Olay, 26 Ekim 2025'de Konya'nın Karatay ilçesindeki bir oto ekspertiz dükkanında meydana geldi. Otomobil alım-satım işiyle uğraşan Mustafa A. ve oğlu Mehmet Akif A., alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları galerici Ahmet Çay 'ın işyerine gitti. Baba ve oğlun, yanlarında getirdikleri sopayla işyerinde bulunanlara saldırdığı, ardından çıkan arbede sırasında Ahmet Ç.'ın bıçaklanarak öldürüldüğü, işyerinde bulunan Birol A.'ın ise yaralandığı öğrenildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Olayın ardından gözaltına alınan Mustafa A. ile oğlu Mehmet Akif A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı yürüten savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, baba ve oğul hakkında "tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Şikayetçi oldular, sonra öldürdüler

İddianamede yer alan bilgilere göre, Mustafa A.'ın Azerbaycan'daki iş seyahati sırasında Ahmet Çay'ın çalışanı olduğu öne sürülen Birol A.'ın, Mustafa A.'ı kendi dükkanlarına çağırdığı belirtildi. İddiaya göre Mehmet Akif A.'ın burada silah gösterilerek zorla senet imzalatıldığı öne sürüldü.

Durumu telefonla babasına anlatan Mehmet Akif A.'a, babasının Türkiye'ye döndüğünde konuyu çözeceğini ve emniyete giderek şikâyetçi olmasını söylediği ifade edildi. Bunun üzerine Mehmet Akif A.'ın emniyete giderek şikâyetçi olduğu kaydedildi.

İddianamede ayrıca Mustafa A.'ın bir avcılık mağazasından bıçak satın aldığı, baba-oğlun iki ayrı araçla Ahmet Çay'ın işyerine gittiği aktarıldı. Mustafa A.'ın elinde ahşap sopa ile önden, oğlu Mehmet Akif A.'ın ise hemen arkasından koşarak işyerine girdiği belirtildi.

İddialara göre Mustafa A. önce Birol A.'ı sopayla darp etti. Ardından baba ve oğulun Ahmet Çay'ı darp ettiği, daha sonra Mustafa A.'ın yanında taşıdığı bıçakla Çay'ı bıçaklayarak öldürdüğü ifade edildi.

Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi halinde Mustafa A. ve oğlu Mehmet Akif A., ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

SABAH/TOLGA YANIK

Kaynak: Haber Merkezi

