Selçuklu’da Ramazan birlik ve beraberlik coşkusuyla yaşanıyor

Selçuklu’da Ramazan ayının manevi bereketi, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hep birlikte yaşanıyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, iftar programlarında vatandaşların sofrasına misafir olurken farklı mahallelerde de teravih namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geliyor.

Selçuklu'da Ramazan Ayı'nın manevi atmosferi iftar programları, Teravih ve Kardeşlik Buluşması Etkinlikleri ile en güçlü bir şekilde hissediliyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ramazan'ın bereketini hemşehrileriyle bir araya geldiği programlarda paylaşıyor. Ay boyunca devam edecek buluşmalar ile birlik ve beraberliğin en güzel örnekleri Selçuklu'da yaşanmaya devam edecek.

İftar sofralarında vatandaşların evlerine ve gönüllerine konuk olan Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu'nun farklı mahallelerinde düzenlenen Teravih Buluşmaları kapsamında namaz sonrası bir araya geldiği vatandaşların talep ve önerilerini dinliyor. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, gönül köprülerinin güçlendiği ve birlik, beraberlik ile dayanışma ruhunun Selçuklu'nun her köşesinde daha güçlü şekilde yaşatıldığı bu dönemde, Cuma Buluşmaları ve esnaf ziyaretleriyle de hemşehrileriyle bir araya geliyor. Pekyatırmacı, buluşmalarda çocuklarla yakından ilgileniyor, büyüklerin hayır dualarını alıyor.

Başkan Pekyatırmacı, "Ramazan ayı paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayıdır”

Ramazan ayı boyunca vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşan Başkan Pekyatırmacı, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek Ramazan'ın manevi iklimini vatandaşlarla birlikte soluduklarını ifade etti. Başkan Pekyatırmacı, "Paylaşma ve dayanışma ruhunun en güçlü şekilde hissedildiği bu mübarek ayda Ramazan'ın manevi iklimini mahalle mahalle vatandaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Ramazan ayının sadece oruç tutmak değil; yardımlaşmayı, kardeşliği ve gönül bağlarını güçlendirmeyi de beraberinde getirdiğine hep birlikte şahit oluyoruz. Bu mübarek ay boyunca hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmanın, onların dualarına ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşehrilerimizle bir araya gelmek, birlikte iftarımızı açmak bizim için en büyük mutluluklardan ve şükür sebeplerinden biri. Selçuklumuzda sadece hizmet üretmiyor, gönül köprüleri kuruyor, birlik ve beraberliğimizi güçlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın isteklerini, dileklerini dinliyor ve bu konuda yapmamız gerekenleri gönül belediyeciliği anlayışıyla yapıyor ve yapmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, gönüllerimizi arındıran bu mübarek aya bizleri ulaştıran Rabbimize hamd olsun. İnşallah sağlık ve afiyetle Ramazan Bayramı'na kavuşalım” diye konuştu.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu