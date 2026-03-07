Konya’da plaka değiştirme kuyruğu! 140 bin TL’lik ceza korkuttu

Yürürlüğe giren Trafik Ceza Kanunu uygulaması nedeniyle araçlarında standartlara aykırı (APP) plaka kullanan sürücülere ilk ihlalde 140 bin para cezası kesilecek ve sürücü belgeleri 30 günlüğüne geri alınacak.
İhlalin aynı yıl içinde ikinci tekrarında ise ceza miktarı 280 bin lira olacak ve sürücülerin ehliyetine 60 günlüğüne el konulacak. Yeni düzenleme çerçevesinde ceza yememek için sürücüler, Konya Şoförler Odası plaka basım atölyesine akın etti.
APP plakadan ceza yemek istemediklerini belirten vatandaşlar, plaka değişimi için kuyrukta beklediklerini ifade etti.
