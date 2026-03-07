İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hafızlık yaptığı Kur’an kursunda sahur yaptı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hafızlık eğitimi aldığı Kur’an kursunda yıllar sonra anlamlı ve duygusal bir buluşma gerçekleştirdi. Bakan Çiftçi, memleketi Konya’da Havzan Nuraniye Mevlüt Çevik Kur’an Kursu’nda eğitim gören hafızlık adaylarıyla sahur yaptı. Meram Belediyesi’nin düzenlediği sahur programında öğrencilerle bir araya gelen Çiftçi, hem hatıralarını tazeledi hem de gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Türkiye'nin yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yıllar sonra hafızlık eğitimi aldığı Kur'an kursuna giderek anlamlı ve duygusal bir buluşmaya imza attı. Bakan Çiftçi, 1983 yılında hafızlık eğitimini tamamladığı Havzan Nuraniye Mevlüt Çevik Kur'an Kursu'nda eğitim gören hafızlık adaylarıyla sahur yaptı. Meram Belediyesinin düzenlediği sahur programında öğrencilerle bir araya gelen Çiftçi, hem hatıralarını tazeledi hem de gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

DUYGU VE GURUR DOLU BULUŞMA

Meram Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği sahur ikramı kapsamında gerçekleştirilen programa Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu da katıldı. Sahur programı için Kur'an kursuna gelen Bakan Çiftçi ve beraberindeki heyet, kursun öğrencileri ve eğitimcileriyle sohbet etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Bakan Çiftçi, sahur sofrasında hafızlık yolunda ilerleyen gençlerle bir araya gelmenin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. Program kapsamında sahur birlikte yapılırken, sabah namazı da aynı safta eda edildi. Namazın ardından Bakan Çiftçi, öğrencilerle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

BAKAN ÇİFTÇİ; "11 YAŞINDA BAŞLADIM, 1983'TE MEZUN OLDUM”

Namaz sonrası öğrencilere hitap eden Bakan Çiftçi, hafızlık eğitimi aldığı yıllarını anlatarak duygusal anlar yaşadı. Kur'an kursunda geçirdiği günleri hatırlatan Çiftçi, konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Ben bu kursta 11 yaşında hafızlık eğitimine başladım ve 1983 yılında mezun oldum. İsmail Ketenci hocamızda okumuştum. Üzerimde çok büyük emekleri var. Allah rahmet eylesin. Onların fedakârlıkları sayesinde Rabbim bizlere bugünleri nasip etti. Biz hepsinden razıyız, Cenab-ı Hak da onlardan razı olsun.” Kendisinin yetişmesinde emeği bulunan tüm hocalarına minnet duyduğunu ifade eden Çiftçi, o yıllarda birlikte eğitim aldığı arkadaşlarının bugün aynı kurumda öğrencilere hocalık yaptığını belirtti.

BAKAN ÇİFTÇİ; "BABAMIN SÖZÜ HALA KULAKLARIMDA”

Konuşmasında gençlere tavsiyelerde de bulunan Bakan Çiftçi, hafızlığın büyük bir emanet olduğunu vurguladı. "Babam rahmetlinin bir sözü hâlâ kulaklarımda çınlar: ‘Sen bu emanete sahip çık, Allah sana neler nasip eder.' derdi. Sizler de gayret edin, Allah'ın emanetine sahip çıkın. Allah size ne günler gösterecek tahmin bile edemezsiniz.” diye konuşan Bakan Mustafa Çiftçi, Hafızlık eğitimini tamamladıktan sonra da çalışmaya devam edilmesi gerektiğini ifade ederek öğrencileri azim ve gayretle yollarına devam etmeleri konusunda teşvik etti. Bakan Mustafa Çiftçi, "Çalışın, çabalayın. Hafızlığı burada tamamladıktan sonra da çalışmaya devam edin. Hafızlık yolunda hepinize başarılar diliyorum.” dedi.

BAKAN ÇİFTÇİ; "SİZLER DE MİLLETİMİZE VE DEVLETİMİZE HİZMET EDECEKSİNİZ”

Gençlerin ileride farklı alanlarda önemli görevler üstleneceğine inandığını dile getiren Bakan Çiftçi, sözlerini şöyle tamamladı; "Bizden boşalan yerlerde sizler farklı kademelerde, özel sektörde veya devlet görevlerinde milletimize ve devletimize hizmet edeceksiniz. Hocalarımızdan da gayretlerinden dolayı Allah razı olsun.”

HAFIZLIK ADAYLARI, HEDİYELERLE SEVİNDİRİLDİ

Programın sonunda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. Bakan Çiftçi'nin ardından Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge de öğrencilere hitap ederek hafızlık yolunda azimle çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Kur'an tilaveti ve edilen dualarla program sona erdi.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu