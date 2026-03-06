Ramazanı fırsata çeviren dilencilere Meram zabıtasından geçit yok!

Ramazan ayının manevi atmosferini fırsata çevirerek vatandaşların iyi niyetini istismar eden dilencilere karşı Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İlçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen operasyonlarda dilencilik yapan birçok kişi yakalanırken, üzerlerinden döviz dahil yüklü miktarda para çıktı.

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle Ramazan ayında artış gösteren dilencilik faaliyetlerine karşı kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçen ekipler, ilçe genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

AİLE BOYU DİLENCİLİK, ZABITALARI BİLE ŞAŞIRTTI!

Marketler, fırınlar, pazar yerleri, hastane ve cami önleri ile trafik ışıkları başta olmak üzere vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda yapılan kontrollerde dilencilik yapan kişiler tek tek tespit edilerek işlem yapıldı. Operasyonların bir kısmı sivil zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Bu sayede vatandaşların duygularını istismar eden kişilerin daha kolay tespit edildiği belirtildi. Denetimler sırasında bazı kişilerin dilenciliği aile boyu organize şekilde yaptığı ortaya çıktı. Zabıta ekipleri, yakalanan şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda döviz dahil olmak üzere yüksek miktarda para bulunduğunu belirledi. Dilencilik faaliyetinden elde edildiği tespit edilen paralara el konulurken, şahıslara idari para cezası uygulandı.

MERAM ZABITASI; "MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR”

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dilencilik faaliyetlerinin özellikle vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Duyguları istismar ederek haksız kazanç sağlamaya çalışan dilenciler; hastane önleri, cami önleri ve alışveriş merkezleri gibi insanların yoğun bulunduğu alanları tercih ediyor. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın huzur içinde bir Ramazan yaşayabilmeleri için bu kişilerle kararlılıkla mücadele etmektedir.”

DUYGU SÖMÜRÜSÜNE DUR DEMEK İÇİN İNSANIMIZIN DESTEĞİ ŞART!

Zabıta yetkilileri ayrıca vatandaşlara da çağrıda bulunarak, bu tür kişilere para verilmemesi ve şüpheli durumların belediyeye bildirilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi. Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü açıklamasında dilencilikle mücadele çalışmalarının yıl boyunca devam ettiğini, ancak Ramazan ayının manevi atmosferinin istismar edilmesi nedeniyle bu dönemde denetimlerin daha da yoğunlaştırıldığını vurguladı. Huzuru korumak ve kamu düzenini sağlamak için bu noktada en büyük görevlerden birinin de vatandaşlarımıza düştüğünün altının çizildiği açıklamada, "Bu mücadelede tüm vatandaşlarımızın desteğini umuyor ve bekliyoruz.” denildi.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu