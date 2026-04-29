KONYA Haberleri

Konya’da dolmuş ücretlerine zam mı geliyor, yeni tarife nasıl olacak?

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da dolmuş ücretlerine zam mı geliyor, yeni tarife nasıl olacak?

Konya'da toplu ulaşım ücretlerindeki artışın ardından minibüs tarifelerine de zam yapılması bekleniyor. Yeni düzenlemeyle birlikte indi-bindi ücretlerinde önemli bir yükseliş öngörülüyor.

İNDi-BİNDİ ÜCRETİ 35 TL OLABİLİR

Alınan bilgilere göre daha önce 25 TL olan minibüs indi-bindi ücretinin 35 TL'ye çıkarılması planlanıyor. Mesafeye göre ise ücretlerin 40 TL ile 45 TL arasında değişeceği ifade ediliyor.

ZAM UYGULAMASININ YAKINDA BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Dolmuş ücretlerindeki yeni tarifelerin önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kararın uygulanmasıyla birlikte şehir içi ulaşım maliyetlerinde yeni bir artış yaşanacak.

OTOBÜS VE TRAMVAYA DA ZAM GELMİŞTİ

Konya'da daha önce otobüs ve tramvay ücretlerine de zam yapılmıştı. Yeni tarifeye göre tam biniş ücreti 29 TL olurken, öğrenci ücreti 12 TL olarak belirlenmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

