Konya’da sevilen sanatçıdan açıklama geldi! Çiftliği yandı hayvanları telef olmuştu

"Asrın felaketi” olarak anılan 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında yazıp seslendirdiği Nazar Oldu ile tanınan Ceylani Karaduman, bu kez yaşadığı talihsiz olayla gündeme geldi.

Konya'nın Taşkent ilçesinde bulunan çiftlikte çıkan yangın büyük zarara yol açmıştı. Sevilen sanatçı muhtar Ahmet Çetmi aracılığıyla açıklama videosu iletti.

"YARDIM TALEP ETMİYORUM” SÖZLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Yangın sonrası açıklama yapan Ceylani Karaduman, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Merhaba ben Ceylani Karaduman. Bugün mangal kömürü işletmemizde bir yangın çıktı. Gece çıkmış, haberimiz olmadı. Bütün kömürümüzü, işletmemizdeki hayvanları kaybettik. Bir yardım talebinde bulunmuyoruz, kimseden bir beklentim yok. Düştüğümüz yerden yine kalkarız.”

HAYVANLAR TELEF OLDU

Yangının ardından işletmede büyük hasar meydana geldi. Ahır ve üretim alanları kullanılamaz hale gelirken, işletmede bulunan hayvanların tamamının telef olduğu öğrenildi. Karaduman, en büyük üzüntüyü hayvanlarını kaybetmeleri nedeniyle yaşadıklarını ifade etti.

"ELLERİMİZ NASIRLI, YENİDEN AYAĞA KALKARIZ”

Destek mesajları için teşekkür eden Karaduman, "Arayan, soran, mesaj gönderen herkese teşekkür ederim. Ellerimiz nasırlı. Bu ellerle yine düştüğümüz yerden kalkarız. Herhangi bir yardım talep etmiyorum. Hayır dualarınız ve güzel dilekleriniz bana yeter” diyerek güçlü duruşunu ortaya koydu.

(Meltem Aslan)