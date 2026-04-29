NEÜ’de Ergün Kırlıkovalı öğrencilerle bir araya geldi

Hava araçlarında radardan gizlenme teknolojisinde kritik role sahip yüksek performanslı polimerleri geliştiren iş insanı Ergün Kırlıkovalı, Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) düzenlenen söyleşide öğrencilerle buluştu. Program kapsamında Kırlıkovalı’ya fahri doktora payesi takdim edildi.

NEÜ Mühendislik Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler Fakültesi iş birliğinde, NEÜ Köyceğiz Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Teknoloji, İnovasyon, Girişimcilik Söyleşisi ve Fahri Doktora Tevcih Töreni” etkinliğine; NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet Oğuz ve Prof. Dr. Mehmet Birekul, NEÜ Genel Sekreteri Dr. Rahim Çimen, dekanlar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Bütün gençlere rehber olması gereken bir başarı hikayesi

Programın açılışında konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, "Bugün önemli bir konuğu misafir ediyoruz. Kendisiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk kez gittiğimde tanışmıştım. Oradaki sohbetimizde kendisi için dikkat çeken şu ifadeyi kullanmıştı: ‘Ben tırnaklarımla kazıyarak buralara geldim.' Bütün gençler için rehber olması gereken bir başarı hikayesini bugün bizlerle paylaşacak. Kendisi, bizim Amerika'da ve dünyanın dört yanında medarıiftiharımızdır. Yapılan mühim işlerin takdir edilmesi halinde sonradan maddiyat gelir ama önemli olan bilimsel aşktır. İşte o bilimsel aşkın tezahürü, mücessem hale gelişi ve beraberinde maddi imkanların oluşumu hikayesini dinleyeceğiz. Gençler, içinizden böyle hikayeleri yazanların çıkabileceğini hiçbir zaman unutmayın” dedi.

Teşriflerinden dolayı Kırlıkovalı'ya teşekkür eden Rektör Zorlu, etkinliğin feyizli geçmesi temennisinde bulunarak konuşmasını noktaladı.

Zorluklar karşısında korkmak normaldir ama korkuya teslim olmamak gerekir

Konuşmasına yaşadığı bir olayı anlatarak başlayan iş insanı Ergün Kırlıkovalı, "1988 yılında dünyanın en büyük firmalarından birinin açtığı ihaleye davet edildik. Salona girdiğimde milyar dolarlık firmaların arasında kendimi çok küçük hissettim, dizlerim titriyordu. Hatta çıkıp gitmeyi bile düşündüm. Ama iyi ki kalmışım. Çünkü o gün öğrendiğim en önemli şeylerden biri şuydu: Korkmak normaldir ama korkup kaçmamak gerekir. İhale sürecinde bizden çelik kadar sert ama aynı zamanda esnek bir malzeme istendi. Pek çok firma bunun mümkün olmadığını düşünerek süreci terk etti. Ancak ben geçmişte aldığım eğitimden yola çıkarak bunun yapılabileceğini düşündüm. Yoğun ve disiplinli bir çalışmanın ardından malzemeyi geliştirdik ve yapılan testler sonucunda ihaleyi kazandık. Bu süreç bana iki önemli ders verdi. Birincisi; ne kadar zor olursa olsun korkuya teslim olmamak. İkincisi ise eğitim hayatında öğrenilen bilgilerin değeridir. O gün yıllar önce aldığım bir ders sayesinde çözüm üretebildim. Bu nedenle öğrencilerin sadece sınav geçmek için değil, gerçekten öğrenmek için çaba göstermesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Başarı bir varış noktası değil, bir yolculuktur

İnovasyonun doğuştan gelen bir yetenek değil öğrenilebilir bir süreç olduğuna inandığını aktaran Kırlıkovalı, "Gözlem yapmak, merak etmek, geçmişi ve geleceği analiz etmek, doğadan ilham almak ve sistemli çalışmak bu sürecin temel adımlarını oluşturuyor. Disiplinli ve kararlı bir şekilde bu adımlar takip edildiğinde herkes yenilikçi olabilir. Başarı bir varış noktası değil, bir yolculuktur. Elde edilen bir başarıyla yetinmek yerine sürekli üretmeye ve geliştirmeye devam etmek gerekir. Her bireyin içinde keşfedilmeyi bekleyen bir potansiyel vardır. Önemli olan bu potansiyeli ortaya çıkaracak bakış açısını kazanmak ve kararlılıkla ilerlemektir” ifadelerini kullandı.

(Cumali Özer)