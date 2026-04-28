Konya otogarında ölü bulunmuştu! Güvenlik kamerası son anlarını kaydetti

Konya Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde acı bir olay yaşandı. Uyuyor zannedilen vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden 66 yaşındaki vatandaşın son anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Konya Şehirler Arası Otobüs Terminali içerisindeki kafeteryada uzun süre hareketsiz şekilde oturan bir vatandaş, ilk başta çevrede bulunanlar tarafından uyuyor zannedildi.

Bir süre sonra durumdan şüphelenen vatandaşlar, şahsı uyandırmak istedi. Ancak herhangi bir tepki alınamaması üzerine olay sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk incelemede, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Konya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yaşanan üzücü olayda hayatını kaybeden kişinin kimliği netleşti. Edinilen bilgilere göre, Gürsel Yıldız (66) isimli vatandaşın terminal içerisinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

OTOBÜSTEN İNDİKTEN SONRA DİNLENME KOLTUĞUNA OTURDU

Yapılan incelemelerde, Gürsel Yıldız'ın saat 11.28 sıralarında Beyşehir'den gelen otobüsten indiği tespit edildi. İzmir'e saat 14.00 için biletinin bulunduğu öğrenilen Yıldız'ın, indikten sonra 34 numaralı perondaki dinlenme koltuğuna oturduğu, güvenlik kamerası kayıtlarına da bu anların yansıdığı belirtildi.

ÇANTASINDA SOLUNUM CİHAZI VE İLAÇ BULUNDU

Şahsın yanında bulunan çantada solunum cihazı olduğu, bel çantasında ise şeker hastalığı için kullanılan ilaç bulundu.

HERHANGİ BİR YARALANMA İZİNE RASTLANMADI

Yapılan ilk incelemelerde, Gürsel Yıldız'ın vücudunda herhangi bir kesici alet yarası, ateşli silah izi ya da darp belirtisine rastlanmadığı ifade edildi.

GÜVENLİK KAMERASI SON ANLARINI KAYDETTİ

Olayla ilgili incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında, Gürsel Yıldız'ın terminale geldikten sonra bir süre yürüdüğü, ardından 34 numaralı perondaki dinlenme koltuğuna oturduğu görüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Yıldız'ın otobüsten indiği, bu sırada bir kişinin yanında bulunan poşetleri taşımasına yardımcı olduğu görüldü. Yıldız'ın daha sonra perondaki dinlenme koltuğuna geçtiği ve burada beklemeye başladığı kameralara yansıdı.

Yetkililer, olayın kesin nedeninin yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşeceğini bildirirken, gerekli görülmesi halinde detaylı incelemenin sürdürüleceği öğrenildi. Olayla ilgili süreç yetkililer tarafından takip ediliyor.

İŞTE O ANLAR;

(Berna Ata)