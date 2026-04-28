Meramlı izciler 57. Alayın izinde Çanakkale’de vatan nöbeti tuttu

Çanakkale’de düzenlenen “57. Alayın İzinde” etkinliğine katılan Meram Belediyespor İzci Kulübü, 111 yıl sonra aynı duygularla ve aynı gururla vatan nöbeti tuttu. Türkiye’nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen yaklaşık 3 bin izciyle birlikte 57. Alay Milli Bilinç Kampı’nda yer alan Meramlı izciler, dört gün süren programda “Çanakkale Ruhu daima yaşayacak’’ mesajı verdi.

Meram Belediyespor İzci Kulübü, "Dedeciğim ben geldim”, "Ben de oradaydım” ve "57. Alayın izinde” sloganlarıyla gerçekleştirilen 57. Alay Milli Bilinç Kampı'nda duygu dolu anlar yaşadı. Kulüp önderi Hakan Uğurluabacı liderliğinde 3 lider ve 22 izciden oluşan ekip, 22-26 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda tarihle iç içe unutulmaz bir deneyim yaşadı.

AYNI YOLDA AYNI DUYGULARLA

Etkinlik kapsamında izciler, Eceabat ilçesine bağlı Kocadere Köyü'nde kurulan kamp alanında bir araya geldi. Günler boyunca çadırlarda konaklayan genç izciler, yalnızca bir kamp değil aynı zamanda anlamlı bir bilinç yolculuğuna çıktı. Şehitlik ziyaretleriyle ecdadın emanetini yerinde hisseden izciler, Bigalı Köyü ve Atatürk Evi Müzesi'ni gezerek tarihin izlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Özellikle 57. Alayın Anzak çıkarmasına karşı verdiği mücadele, izciler üzerinde derin etkiler bıraktı.

111 YIL SONRA AYNI NÖBET

İzciler, 111 yıl önce vatan uğruna yürüyen kahramanların izinden giderek aynı güzergâhlarda yürüdü. Bu anlamlı yürüyüş, katılımcılar için unutulmaz anlara sahne oldu. Kampın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise gece gerçekleştirilen vatan nöbeti oldu. Kız izciler Kur'an-ı Kerim ve mevlid okuyarak dualar ederken, erkek izciler sabaha kadar nöbet tuttu. Gece boyunca yükselen dualar, adeta geçmişten bugüne bir köprü kurdu. Aynı topraklarda nöbet tutan gençler, vatan sevgisini derinden hissetti.

"ÇANAKKALE RUHU YAŞAMAYA DEVAM EDECEK''

Etkinlik boyunca izciler hem gurur hem de duygusal anlar yaşadı. Şehitliklerde edilen dualar, anlatılan kahramanlık hikâyeleri ve yapılan yürüyüşler sırasında birçok izci gözyaşlarını tutamadı. Bu kamp, gençlerin tarihlerini yakından tanıdığı, milli ve manevi değerlerle bağ kurduğu önemli bir deneyim olarak öne çıktı.

Meram Belediyespor İzci Kulübü'nün katılım sağladığı organizasyon, "57. Alayın ruhu yüzyıllar geçse de unutulmayacak ve nesilden nesile yaşamaya devam edecek” mesajıyla tamamlandı.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu