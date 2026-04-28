Türkiye’de ilk olacak! Konya Büyükşehir hayata geçiriyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa’nın önemli inovasyon ağlarından EIT Urban Mobility (EIT UM) kapsamında Türkiye’de ilk kez uygulanacak “PantoTECH” projesini hayata geçirmeye hak kazandı. Akıllı şehirler ve sürdürülebilir ulaşım alanında yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini hedefleyen proje, 2 yıl boyunca devam edecek. Proje kapsamında, Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, uluslararası paydaşların katılımıyla teknik toplantı ve saha inceleme programı gerçekleştirildi. Proje ile arızaların erken tespit edilmesi, bakım işlemlerinin daha verimli hale getirilmesi, işletme maliyetlerinin azaltılması ve toplu ulaşım hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Sistem aynı zamanda dijital ikiz teknolojisi ile entegre şekilde çalışacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, raylı sistemlerde yenilikçi teknolojilerin uygulanması, dijital dönüşümün güçlendirilmesi ve toplu ulaşım hizmet kalitesinin artırılması için ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliklerini sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa'nın önemli inovasyon ağlarından EIT Urban Mobility (EIT UM) kapsamında bu yıl "PantoTECH” adlı yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bütçesi 2 milyon 250 bin avro olan proje, özellikle raylı sistemlerde kullanılan pantograf-katener sistemlerinin bakım ve işletme süreçlerine odaklanıyor. ULUSLARARASI HEYET KONYA'DA İNCELEMELERDE BULUNDU Proje kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Konya Raylı Sistem Tesisleri'nde teknik toplantı ve saha inceleme programı düzenlendi. Programa Berlin Teknik Üniversitesi, PANTOhealth ekibi, TwinUp firması ve Konya Raylı Sistem teknik ekibi katılım sağladı. Toplantıda, raylı sistemlerde pantograf-katener etkileşiminin izlenmesi, bakım süreçlerinin dijitalleştirilmesi ve dijital ikiz teknolojilerinin altyapıya entegrasyonu gibi konular ele alındı. Konya Raylı Sistem yetkilileri mevcut hat yapısı ve bakım süreçleri hakkında bilgi verirken, PANTOhealth ekibi proje kapsamında geliştirilen izleme sistemine ilişkin teknik detayları paylaştı. TwinUp firması tarafından geliştirilen dijital ikiz teknolojisinin de tanıtıldığı programda, sistemin araç, hat ve bakım verilerini bütüncül şekilde izleyerek karar destek süreçlerine katkı sağlayacağı ifade edildi. SAHA İNCELEMESİ YAPILDI Program kapsamında katılımcılar, Konya Raylı Sistem Tesisleri'nde tramvay araçları ve bakım alanlarını yerinde inceleyerek sistemler hakkında bilgi aldı. Yapılan değerlendirmelerde, uluslararası iş birliğiyle daha güvenli, ekonomik ve sürdürülebilir bakım modellerinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. TÜRKİYE'DE İLK KEZ UYGULANIYOR Konya raylı sistemleri, PantoTECH projesinde pilot uygulama sahalarından biri olarak yer alıyor. Türkiye'de ilk kez uygulanacak proje ile Konya'nın raylı sistemlerde yenilikçi teknolojilere öncülük ettiği ve uluslararası iş birliklerinde önemli bir konuma sahip olduğu vurgulandı. Proje kapsamında geliştirilecek sistemle birlikte arızaların erken tespiti sağlanacak, bakım süreçleri daha verimli hale getirilecek, maliyetler düşürülecek ve toplu ulaşımda hizmet kalitesi artırılacak. Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

