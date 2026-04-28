ULAŞIM DUYURUSU | Konya’da 2 otobüs hattının güzergahı değişti

ULAŞIM DUYURUSU | Konya’da 2 otobüs hattının güzergahı değişti

Konya AKOM, şehir içi ulaşımı etkileyecek önemli bir duyuruda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, KOSKİ tarafından yürütülecek altyapı çalışmaları nedeniyle bazı hatlarda geçici güzergâh değişikliğine gidilecek.

FETİH CADDESİ TRAFİĞE KAPATILACAK

29–30 Nisan 2026 tarihlerinde, her iki gün de saat 09.00 ile 16.00 arasında Fetih Caddesi tek yönlü olarak trafiğe kapalı olacak. Yetkililer, sürücülerin ve toplu taşıma kullanıcılarının bu saatler arasında alternatif yolları tercih etmeleri gerektiğini belirtti.

OTOBÜS HATLARINDA DÜZENLEME

Çalışma süresince 39 ve 127 numaralı otobüs hatları, mevcut güzergâhlarını kullanamayacak. Bu hatlar, geçici olarak Sedirliler Caddesi ve Kağnıcı Sokak üzerinden ilerleyerek yeniden ana güzergâhlarına bağlanacak.

FINDIK DURAĞI GEÇİCİ OLARAK DEVRE DIŞI

Yapılan düzenleme kapsamında 1265 numaralı Fındık Durağına bu süreçte uğranmayacak. Yolcuların mağduriyet yaşamamaları için alternatif durakları kullanmaları istendi.

Konya AKOM, vatandaşların güncel duyuruları takip etmeleri ve belirtilen saatlerde planlamalarını buna göre yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

