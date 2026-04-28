Muğla’da deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 28 Nisan 2026 Afad son depremler listesi

- Güncelleme Tarihi:

Deprem Bilgi Sistemi'ne göre Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Deprem Verileri (28 Nisan 2026)

  • Trikala, Yunanistan

    • Saat: 16:07

    • Büyüklük: 5.1 MW

    • Derinlik: 6.79 km

  • Marmaris Açıkları, Muğla (Akdeniz)

    • Saat: 15:48

    • Büyüklük: 1.6 ML

    • Derinlik: 7.0 km

  • Çıldır, Ardahan

    • Saat: 15:40

    • Büyüklük: 2.4 ML

    • Derinlik: 7.0 km

  • Yahşihan, Kırıkkale

    • Saat: 15:37

    • Büyüklük: 1.0 ML

    • Derinlik: 7.0 km

  • Ulubey, Uşak

    • Saat: 15:25

    • Büyüklük: 1.4 ML

    • Derinlik: 7.0 km

  • Onikişubat, Kahramanmaraş

    • Saat: 15:21

    • Büyüklük: 2.0 ML

    • Derinlik: 7.0 km

  • Çıldır, Ardahan

    • Saat: 15:02

    • Büyüklük: 3.9 ML

    • Derinlik: 7.38 km

  • Sındırgı, Balıkesir

    • Saat: 14:56

    • Büyüklük: 1.1 ML

    • Derinlik: 7.0 km

  • Göksun, Kahramanmaraş

    • Saat: 14:40

    • Büyüklük: 1.5 ML

    • Derinlik: 6.99 km

  • Girit Açıkları (Akdeniz)

    • Saat: 14:24

    • Büyüklük: 2.8 ML

    • Derinlik: 6.88 km

  • Azez, Suriye (Kilis Yakınları)

    • Saat: 14:22

    • Büyüklük: 1.8 ML

    • Derinlik: 7.19 km

  • Ege Denizi

    • Saat: 14:21

    • Büyüklük: 2.9 ML

    • Derinlik: 7.0 km

  • Larisa, Yunanistan

    • Saat: 14:12

    • Büyüklük: 5.0 MW

    • Derinlik: 12.58 km

Kaynak: Haber Merkezi

