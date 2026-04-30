TRT 1 Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? Taşacak Bu Deniz 1 Mayıs Cuma günü var mı, yok mu?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil olması nedeniyle televizyon yayın akışlarında değişiklik olup olmayacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Özellikle Cuma akşamlarının dikkat çeken yapımlarından Taşacak Bu Deniz dizisinin yayın durumu merak konusu oldu. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? Taşacak Bu Deniz 1 Mayıs yarın var mı, yok mu?

Taşacak Bu Deniz yeni bölümüyle 1 Mayıs 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de TRT1'de ekrana gelecek.Taşacak Bu Deniz yeni bölümüyle 1 Mayıs 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de TRT1'de ekrana gelecek. TRT1 YAYIN AKIŞI 1 MAYIS 2026 CUMA 05.38 İstiklal Marşı 05.40 TEKRAR Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye 06.35 TEKRAR Beni Böyle Sev 09.20 TEKRAR Adını Sen Koy 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse 13.15 TEKRAR Seksenler 13.50 TEKRAR Benim Adım Melek 17.45 Lingo Türkiye 19.00 Ana Haber 19.55 İddiaların Aksine 20.00 Taşacak Bu Deniz 00.15 TEKRAR Gönül Dağı 03.00 TEKRAR Benim Adım Melek Kaynak: Haber Merkezi

