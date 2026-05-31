Katliam gibi kaza! 1’i bebek 8 ölü 33 yaralı
Denizli’de bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yandı ve biri bebek 8 kişi hayatını kaybederken 33 kişi de yaralandı. Katliam gibi kazada kahreden yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Sarayköy ilçesinde Mustafa Fevzi Merdun'un (50) kullandığı Pamukkale Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

8 CAN KAYBI

Kazada biri bebek olmak üzere 8 kişi can verdi.

Kazada ölenlerin otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdin ile yolcular Merve Erik, Hayriye Arıkan, Zehra Eyiol, Fatma Kartal, Kırgızistan uyruklu Gültilay Bığa, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen oldukları belirlendi.

OĞLUNUN ÜZERİNE KAPANMIŞ

Olay anında baba Civan Şen'in, 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen'i korumak için üzerine kapandığı öğrenildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 8 kişinin cansız bedenleri, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından metal yığınına dönen otobüsten çıkartıldı ve Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

KAHREDEN AYRINTI

Kazada anı ve yangının başlamasının ardından otobüste yaşanan kargaşada bazı yolcuların kapı boşluklarında meydana gelen sıkışma sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Jandarma ekipleri kazada başka ölen veya yaralanan olma ihtimaline karşı otoyolun kenarındaki otluk ve makilik alanda arama yaptı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

YOL ULAŞIMA AÇILDI

Ekiplerin bölgedeki çalışması tamamlandı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 4 saat Denizli yönünde trafiğe kapanan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA

