Haber alınamayan yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Gaziantep’te yakınlarının bir süredir haber alamadığı şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Olay, Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde yalnız yaşayan yabancı uyruklu Ali Al Aswadalabas'tan (52) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Adrese gelen ekipler, içeri girdiklerinde Ali Al Aswadalabas'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ölümü şüpheli bulunan şahsın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
