Konya’da minibüs otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Alaylar 2 Mahallesi Fabrika Yolu üzerinde yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 42 BEV 045 plakalı minibüs, önünde seyreden 42 FBV 07 plakalı otomobile arkadan çarptı.
ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE BİR YOLCU YARALANDI
Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan bir yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede bölgeye ulaşarak yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.
YARALININ DURUMU İYİ
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı yolcu ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.
