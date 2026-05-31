GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,000 TL
EURO
53,525 TL
STERLİN
61,994 TL
GRAM
6.757 TL
ÇEYREK
11.076 TL
YARIM
22.098 TL
CUMHURİYET
43.803 TL
YAŞAM Haberleri

Bitlis yaylalarında çiriş otu mesaisi devam ediyor

- Güncelleme Tarihi:

Bitlis yaylalarında çiriş otu mesaisi devam ediyor
Bitlis’te vatandaşlar bahar aylarının habercisi ve sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan çiriş otu (güllük) toplama mesaisi devam ediyor.

Bu yıl kış mevsiminin ardından baharın bölgeye gecikmeli gelmesi, çiriş otunun da belli bölgelerde yeni yeni filizlenmesine neden oldu.

Dağların zirvelerinde eriyen karların ardından toprak altından baş gösteren şifalı bitkiyi toplamak isteyen vatandaşlar, zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmandı. Arkadaşlarıyla birlikte çiriş otu toplamak için dağlara çıkan yöre sakinlerinden Mehmet Okay, bu yıl baharın geciktiğini belirterek, "Bu yıl bahar memleketimize biraz geç geldi. Dolayısıyla yüksek kesimlerde, belli bölgelerde çiriş otları daha yeni yeni filizlenmeye başladı.

Dağların zirvesindeki karların erimesiyle birlikte bu eşsiz lezzet de gün yüzüne çıktı. Biz de bu fırsatı değerlendirerek arkadaşlarımızla birlikte dağlara çıktık" dedi.

Çiriş otu toplamanın kendileri için aynı zamanda bir sosyal aktivite olduğunu vurgulayan Okay, "Burası bizim için sadece çiriş otu toplama yeri değil. Günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşmak, stres atmak ve temiz havada doğa yürüyüşü yapmak için de harika bir fırsat sundu. Arkadaşlarımızla hem dağ havası aldık hem spor yaptık hem de doğanın bize sunduğu bu şifalı lezzeti topladık. Zorlu ve dik yamaçlara tırmanmak yorucu olsa da buradaki manzara ve huzur her şeye değdi" şeklinde konuştu.

Doğal ortamda tamamen organik olarak yetişen ve mutfakların vazgeçilmezi olan çiriş otunun, Bitlis yaylalarındaki toplama mesaisinin bir süre daha devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER