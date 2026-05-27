Tuzlukçu’da mezarlıklar ziyaret edildi

Tuzlukçu'da vatandaşlar, Kurban Bayramı arefe gününde mezarlıkları ziyaret ederek vefat eden yakınlarını andı.

Arefe günü dolayısıyla ilçe mezarlığında yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar kabir başlarında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu ve mezarları temizledi. Ziyaretler sırasında birçok kişi, hayatını kaybeden yakınları için manevi duygularla bayram öncesi dua etti.

Vatandaşlar, mezarlık ziyaretlerinin bayram geleneğinin önemli bir parçası olduğunu belirterek, arefe gününde sevdiklerini unutmadıklarını ifade etti.

(Bekir Turan)