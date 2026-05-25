GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,879 TL
EURO
53,285 TL
STERLİN
62,070 TL
GRAM
6.768 TL
ÇEYREK
11.094 TL
YARIM
22.134 TL
CUMHURİYET
43.875 TL
KONYA Haberleri

Konya’da baraj alarmı! Taşkın riskine karşı tahliye yapılacak

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da baraj alarmı! Taşkın riskine karşı tahliye yapılacak

Uzun yıllardır kuraklıkla mücadele eden Konya'da bu yıl etkili olan yağışlar barajlardaki doluluk oranlarını artırdı. Geçmiş yıllarda bazı barajlarda doluluk oranı yüzde 1 seviyelerine kadar düşerken, bu yıl yağışlı geçen sezon yüzleri güldürdü.

İvriz Barajı için kritik süreç

Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunan İvriz Barajı'nda doluluk oranının yüzde 85'in üzerine çıktığı öğrenildi. Yoğun yağışların ardından taşkın riskine karşı kontrollü tahliye yapılacak.

Tahliye iki güzergâhtan yapılacak

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmeye göre tahliye işlemleri iki farklı güzergâh üzerinden gerçekleştirilecek.

İlk güzergâh:

Yeleği Deresi -Regülatör - Akhüyük-Çiller Kanalı -Büyük Tahliye Kanalı -Akgöl

İkinci güzergâh:

Çayhan güzergâhı - Ana Tahliye Kanalı - Akgöl

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, tahliye çalışmaları süresince vatandaşların can ve mal güvenliği açısından tahliye kanalları çevresinden uzak durmaları gerektiğini belirtti..

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER