Konya’daki asırlık ağaç devrildi! Mahalleli üzgün

Konya'da etkili olan sağanak yağmur ve rüzgâr zaman zaman hayatı zorlaştırıyor. Yaşanan taşkınlar tarım alanlarını su altında bırakırken asırlık bir kavak ağacı da devrildi.

GECE DEVRİLDİ!

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde yıllardır ayakta olan kavak ağacı sağanak ve rüzgara daha fazla dayanamadı. Gece saatlerinde devrilen asırlık ağaç bir direği de beraberinde yıkarak devrildi.

HASAR HEMEN ONARILDI!

Hasan Kavağı olarak bilenen ağaç ve direk ekiplerin hızlı müdahalesiyle hemen kaldırıldı. Kopan teller de onarıldı. Yıllardır ayakta olan ağacın devrilmesi mahalle sakinlerini üzdü ancak yaşanan kazanın daha büyük hasarla sonuçlanmaması herkesin tesellisi oldu.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK!

Konya'da etkili olan sağanak geçişler bir süre daha deva edecek. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde hızını artıran yağmur sel ve taşkınlara sebep olabiliyor.

(Berna Ata)