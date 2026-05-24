Konya’da yağış kazaya neden oldu! TIR şarampole devrildi

Konya'da Ilgın-Kadınhanı yolu üzerinde, Olukpınar girişi yakınlarında etkili olan yoğun yağış, trafik kazasını beraberinde getirdi. Bölgede meydana gelen kazada maddi hasar oluştu.
Tır şarampole devrildi
Alınan bilgilere göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen bir tırın sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki şarampole devrildi.
Bölgede güvenlik önlemleri alındı
Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Bekir Turan)