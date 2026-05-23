Konya’da 100 öğrenci Umre’ye gönderilecek! Kazanan öğrenciler belli oldu
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 ilçedeki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenledikleri “Umre Ödüllü Siyer Bilgi Yarışması”nda kazanan öğrencilerin belli olduğunu açıkladı. Başkan Altay, “Peygamber Efendimizin örnek hayatını öğrenmek için emek veren, çalışan, gayret gösteren tüm çocuklarımızı gönülden tebrik ediyorum. 100 öğrencimiz anne ve babalarıyla birlikte kutsal topraklara gitmeye hak kazandı” dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "Konya Geneli Umre Ödüllü Siyer Bilgi Yarışması”nda sonuçlar açıklandı.
"Konya Geneli Umre Ödüllü Siyer Bilgi Yarışması” kapsamında geçtiğimiz Pazartesi günü 31 ilçedeki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik final sınavı gerçekleştirilmiş, yoğun katılımla düzenlenen sınavda gençler umre ödülü kazanmak için ter dökmüştü.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençlerin sadece akademik ve sosyal anlamda değil, manevi değerlerle de yetişmesine katkı sağlayarak onları geleceğe hazırlamaya büyük önem verdiklerini söyledi.
Bu doğrultuda düzenledikleri Umre Ödüllü Siyer Bilgi Yarışması'nda kazanan öğrencilerin belli olduğunu açıklayan Başkan Altay, "Peygamber Efendimizin örnek hayatını öğrenmek için emek veren, çalışan, gayret gösteren tüm çocuklarımızı gönülden tebrik ediyorum. 100 öğrencimiz anne ve babalarıyla birlikte kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Rabbim yollarını açık, ibadetlerini makbul eylesin. Bu güzel heyecana ortak olan tüm ailelerimize ve emeği geçen yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin "Konya Geneli Umre Ödüllü Siyer Bilgi Yarışması”na katılan öğrenciler, sınav sonucuna "siyer.konya.bel.tr” adresinden ulaşabiliyor.
