Bayramda hizmete açılıyor! Konya’dan Afyon’a gitmeye gerek kalmadı

Konya'nın Ilgın ilçesinde kaplıcaları ve termal sularıyla öne çıkan Sahib Ata Termal Otel, kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kurban Bayramı'nda yeniden hizmete açılıyor.
Konfor arttırıldı
Ilgın Belediyesi bünyesinde hizmet veren tesiste yapılan yenileme çalışmalarıyla birlikte otelin konforu artırılırken, modern odalar ve şifalı termal su alanları yeniden vatandaşların kullanımına sunuldu.
Belediye başkanından vatandşlara davet!
Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşları tesise davet ederek şu ifadeleri kullandı:
"Yenilenen yüzü, konforlu odaları ve şifalı termal suyuyla Sahib Ata Termal Otel misafirlerine yeniden kapılarını açıyor. Kurban Bayramı boyunca siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız.”
Kaynak: Haber Merkezi