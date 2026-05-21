DUYURU YAPILDI! Konya’da 5 gün ücretsiz

Kurban Bayramı öncesinde yoğunluk yaşanması beklenen Konya Büyükşehir Hayvan Pazarı için toplu ulaşımda yeni düzenlemeye gidildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), vatandaşların pazara daha kolay ulaşabilmesi amacıyla ücretsiz aktarma seferlerinin başlatılacağını açıkladı.
ALAADDİN VE KÜLTÜRPARK'TAN ULAŞIM SAĞLANACAK
AKOM tarafından yapılan duyuruya göre vatandaşlar, Alaaddin ve Kültürpark duraklarından hareket eden 26, 91 ve 93 numaralı otobüs hatlarını kullanarak Kaşınhanı Otobüs Hareket Noktası'na ulaşabilecek.
Buraya gelen yolcular için Büyükşehir Hayvan Pazarı'na ücretsiz aktarma hizmeti sunulacak.
ÜCRETSİZ AKTARMA SAATLERİ AÇIKLANDI
Kaşınhanı Son Durak'tan hareket edecek ücretsiz aktarma seferlerinin saatleri şu şekilde duyuruldu:
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
Yetkililer, vatandaşların belirtilen saatlerde ücretsiz olarak hayvan pazarına ulaşabileceğini bildirdi.
DÜZENLEME 5 GÜN SÜRECEK
Konya AKOM, ulaşım uygulamasının 23-27 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli olacağını açıkladı.
Kurban Bayramı öncesi oluşabilecek yoğunluğu azaltmayı hedefleyen düzenleme kapsamında, vatandaşların hayvan pazarına daha rahat ve hızlı şekilde ulaşmasının amaçlandığı ifade edildi.
(Meltem Aslan)