Konya’da gören dönüp bir daha bakıyor! 1 milyon 800 bin adet toprakla buluştu
Konya Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında şehrin farklı noktalarını rengarenk çiçeklerle buluşturuyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Parklarımızdan meydanlarımıza, kavşaklarımızdan yürüyüş alanlarımıza kadar birçok noktada 1 milyon 800 bin çiçeği toprakla buluşturuyor, Konya’mızın görsel zenginliğini artırıyoruz. Şehrimizin her köşesinde hemşehrilerimizin ve ziyaretçilerimizin kendilerini daha huzurlu hissedeceği yaşam alanları oluşturmayı sürdürüyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında şehrin birçok noktasını mevsimin renkleriyle buluşturmayı sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin estetik kimliğini güçlendiren peyzaj çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, vatandaşların günlük yaşamlarında daha yeşil ve huzurlu alanlarla buluşabilmesi adına çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Çalışmaların yalnızca estetik bir uygulama olmadığını, aynı zamanda şehir yaşamının kalitesini artıran önemli hizmetlerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Şehrimizin her köşesinde hemşehrilerimizin ve ziyaretçilerimizin kendilerini daha huzurlu hissedeceği yaşam alanları oluşturmayı sürdürüyoruz, Konya'mızın görsel zenginliğini artırıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz peyzaj uygulamalarıyla mevsimin renklerini de şehrimizle buluşturuyoruz. Parklarımızdan meydanlarımıza, kavşaklarımızdan yürüyüş alanlarımıza kadar birçok noktada gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla sadece bu sezonda 1 milyon 800 bin çiçeği toprakla buluşturduk” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, sürdürülebilir çevre anlayışı doğrultusunda yürütülen peyzaj çalışmalarında mevsimsel planlamalara büyük önem verdiklerine değinerek, yıl boyunca şehrin estetiğine katkı sunan, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

PARKLAR VE BAHÇELER BAHARIN RENKLERİNE BÜRÜNDÜ

Konya Büyükşehir Belediyesi, Millet Bahçesi, Zafer Meydanı, Kültürpark, Kılıçarslan Meydanı, Alaaddin Tepesi, Tavusbaba, Japon Parkı, Sille Kent Atölyesi ve Ecdat Bahçesi başta olmak üzere şehrin birçok noktasında 1 milyon 800 bin adet çiçeği toprakla buluşturdu.

Ayrıca İstanbul Çevre Yolu, Havalimanı Caddesi, Mobilyacılar Kavşağı ve Dedeman Kavşağı gibi yoğun trafik akışının bulunduğu bölgelerde yapılan peyzaj uygulamalarıyla şehrin ana ulaşım güzergâhlarına estetik bir görünüm kazandırıldı.

Çalışmalar kapsamında Altınoğul, Tesbih Çiçeği, Ekinezya, Lobelya, İri Çiçekli Horoz İbiği, Yıldız, İpek, Gazanya, Petunya, İri Kadife, Begonya, Yeni Gine Çiçeği, Güneş Şapkası, Vapur Dumanı, Çin Karanfil, Bodrum Papatyası, Sardunya, Çeşme Papatyası, Yaprak Güzeli, Ortanca, Felisya Papatyası ve Mor Telgraf Çiçeği gibi birçok farklı tür kullanıldı.

Renk uyumu ve peyzaj bütünlüğü gözetilerek yapılan uygulamalarla şehir genelinde dikkat çekici görüntüler oluşturuldu.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

