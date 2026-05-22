Konya’da anlık takip sistemi kuruldu!

Beyşehir İlçe Müdürü Hüseyin Özver ve teknik personeller tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında meyve, sebze bahçeleri ile örtü altı üretim alanlarında hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirildi. Ayrıca feromon tuzak kontrolleri yapılarak üretim alanlarındaki mevcut durum yakından takip edildi.

ERKEN ÖNLEM VE KALİTELİ ÜRETİM HEDEFİ

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, oluşabilecek risklere karşı erken zamanda önlem alabilmek ve üretilen ürünlerin kaliteli, sağlıklı şekilde yetişmesini sağlamak amacıyla tüm üretim alanlarının titizlikle takip edildiği belirtildi.

KAMERALI TUZAK VE UYARI SİSTEMLERİYLE ANLIK TAKİP

Müdürlüğe ait kameralı tuzaklar, feromon tuzaklar ve tahmin-uyarı sistemleri sayesinde meyve ve sebze bahçelerinin sürekli kontrol altında tutulduğu ifade edildi. Sahada yapılan gözlemler doğrultusunda oluşabilecek risklere karşı üreticilerin düzenli olarak bilgilendirildiği kaydedildi.

Öte yandan yetkililer, üretim alanlarında herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda üreticilerin ilçe müdürlüğünden teknik destek alabileceklerini hatırlatarak tüm üreticilere bereketli bir sezon diledi.

(Ali Asım Erdem)