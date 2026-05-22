GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,630 TL
EURO
52,918 TL
STERLİN
61,308 TL
GRAM
6.638 TL
ÇEYREK
10.909 TL
YARIM
21.617 TL
CUMHURİYET
42.969 TL
KONYA Haberleri

Konya’da anlık takip sistemi kuruldu!

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya’da anlık takip sistemi kuruldu!

Beyşehir İlçe Müdürü Hüseyin Özver ve teknik personeller tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında meyve, sebze bahçeleri ile örtü altı üretim alanlarında hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirildi. Ayrıca feromon tuzak kontrolleri yapılarak üretim alanlarındaki mevcut durum yakından takip edildi.

ERKEN ÖNLEM VE KALİTELİ ÜRETİM HEDEFİ

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, oluşabilecek risklere karşı erken zamanda önlem alabilmek ve üretilen ürünlerin kaliteli, sağlıklı şekilde yetişmesini sağlamak amacıyla tüm üretim alanlarının titizlikle takip edildiği belirtildi.

KAMERALI TUZAK VE UYARI SİSTEMLERİYLE ANLIK TAKİP

Müdürlüğe ait kameralı tuzaklar, feromon tuzaklar ve tahmin-uyarı sistemleri sayesinde meyve ve sebze bahçelerinin sürekli kontrol altında tutulduğu ifade edildi. Sahada yapılan gözlemler doğrultusunda oluşabilecek risklere karşı üreticilerin düzenli olarak bilgilendirildiği kaydedildi.

Öte yandan yetkililer, üretim alanlarında herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda üreticilerin ilçe müdürlüğünden teknik destek alabileceklerini hatırlatarak tüm üreticilere bereketli bir sezon diledi.

(Ali Asım Erdem)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER