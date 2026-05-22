Beyşehir gölü için ortak gelecek çalışmaları sürüyor

Cumali Özer
Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen ile teknik personeller, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen "Beyşehir Gölü Su Kalitesi ve Miktarındaki Azalmaların Tespiti ile Sorunların Önlenmesi Kapsamında Bozulan Alanların Rehabilitasyonu Projesi” kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıda Beyşehir Gölü'nün su kalitesinin korunması, su miktarındaki azalmaların önlenmesi, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve rehabilitasyon çalışmaları ele alındı. Ayrıca tarımsal faaliyetlerin çevresel etkileri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

ÜRETİM ALANLARINDA HASTALIK VE ZARARLI KONTROLLERİ YAPILDI

Program kapsamında teknik ekipler tarafından üretim alanlarında hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirildi. Ürün gelişimleri yerinde incelenirken üreticilere gerekli teknik bilgilendirmeler yapıldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR VURGUSU

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

(Cumali Özer)

