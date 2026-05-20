GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,595 TL
EURO
52,974 TL
STERLİN
61,380 TL
GRAM
6.644 TL
ÇEYREK
10.918 TL
YARIM
21.637 TL
CUMHURİYET
43.007 TL
KONYA Haberleri

Konya’da silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya’da silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Konya’nın Çumra ilçesinde silah sesleri ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yabancı uyruklu bir kişinin ateşli silahla öldürüldüğünü, bir kişinin ise yaralandığını tespit etti. Olayın şüphelisi, JASAT ekiplerinin takibiyle Karaman’da yakalandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Çumra ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı olayını aydınlattı.

1 Ölü 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 00.40 sıralarında Çumra ilçesinde bir adresten silah sesleri geldiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yabancı uyruklu D.M. isimli şahsın ateşli silahla hayatını kaybettiğini, aynı adreste bulunan yabancı uyruklu S.S. isimli şahsın ise elinden ve karnından yaralandığını belirledi.

Olay aydınlatıldı

Olayın aydınlatılması için bölgede kamera kayıtları ve tanık beyanları üzerinde çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda olayın şüphelisinin yabancı uyruklu H.S. olduğu tespit edildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Konya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT ekipleri, sinyal ve baz takibi sonucu H.S.'nin Karaman'da olduğunu belirledi. Ekiplerin ısrarlı takibiyle şüpheli Karaman ilinde yakalanarak gözaltına alındı.

Tabancaya el konuldu

Olay yerinde yapılan incelemelerde 4 adet boş kovan ile 3 adet mermi çekirdeği ele geçirildi. Saldırıda kullanıldığı belirlenen ruhsatsız tabanca ise kırsal alanda bulunarak el konuldu.

Devam eden araştırmalar ve HTS incelemesinde olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu A.A. isimli şahıs da adli işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER