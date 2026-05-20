Konya’da silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Çumra ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı olayını aydınlattı.
1 Ölü 1 yaralı
Edinilen bilgiye göre, 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 00.40 sıralarında Çumra ilçesinde bir adresten silah sesleri geldiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yabancı uyruklu D.M. isimli şahsın ateşli silahla hayatını kaybettiğini, aynı adreste bulunan yabancı uyruklu S.S. isimli şahsın ise elinden ve karnından yaralandığını belirledi.
Olay aydınlatıldı
Olayın aydınlatılması için bölgede kamera kayıtları ve tanık beyanları üzerinde çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda olayın şüphelisinin yabancı uyruklu H.S. olduğu tespit edildi.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Konya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT ekipleri, sinyal ve baz takibi sonucu H.S.'nin Karaman'da olduğunu belirledi. Ekiplerin ısrarlı takibiyle şüpheli Karaman ilinde yakalanarak gözaltına alındı.
Tabancaya el konuldu
Olay yerinde yapılan incelemelerde 4 adet boş kovan ile 3 adet mermi çekirdeği ele geçirildi. Saldırıda kullanıldığı belirlenen ruhsatsız tabanca ise kırsal alanda bulunarak el konuldu.
Devam eden araştırmalar ve HTS incelemesinde olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu A.A. isimli şahıs da adli işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
