Başkan Altay duyurdu! Raylı sistem hatları birbirine bağlanıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Konya'da raylı sistem ve ulaşım projelerine ilişkin son durumu aktardı.
BANLİYÖ VE YHT ENTEGRASYONU
Altay, Banliyö hattı ile Yüksek Hızlı Tren (YHT) Gar İstasyonu arasında yaya bağlantı noktasında çalışmaların başladığını belirtti. Projenin temel amacının, banliyö hattı ile şehirler arası tren hatlarını birbirine entegre etmek olduğu ifade edildi.
RAYLI SİSTEM YATIRIMLARINDA SON DURUM
Paylaşımda, planlanan raylı sistemlerin tamamının entegre bir yapıda tasarlandığı vurgulandı. Şehir Hastanesi–Stadyum tramvay hattı inşaatının devam ettiği, Banliyö hattı çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
YENİ PROJELER VE GELECEK PLANLARI
Barış Caddesi tramvay hattı için de kısa süre içinde bilgilendirme yapılacağı ve inşaatın yakında başlayacağı belirtildi. Altay, Konya'nın toplu ulaşım geleceğinin planlandığını ve projelerin adım adım hayata geçirildiğini ifade etti.
Başkan Altay açıklamasında; "Banliyö ve YHT Gar İstasyonu yaya bağlantı noktasında da çalışmaya başladık.
Burada ne amaçlıyoruz?
Banliyö ile şehir dışı tren hatlarını birbirine bağlayacağız. Planmasını yaptığımız raylı sistemlerin tamamı birbirine entegre olacak.
Ne durumdayız?
Şehir Hastanesi-Stadyum tramvay hattı inşaatımız devam ediyor.
Banliyö hattı inşaatı devam ediyor.
Barış Caddesi tramvay hatrı için ise yakında bir bilgilendirmemiz olacak, hemen başlayacağız inşaAllah.
Konya'mızın toplu ulaşımda geleceğini planlıyoruz ve adım adım hedeflerimizi gercekleştiriyoruz.'' ifadelerini kullandı.
(Meltem Aslan)