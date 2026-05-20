Konya’da 5 günlük yağış alarmı: 31 ilçede gök gürültülü sağanak etkili olacak

Meteoroloji'nin yayımladığı son hava tahmin raporuna göre Konya'da bugün itibarıyla başlayan yağışlı hava etkisini 24 Mayıs Pazar gününe kadar sürdürecek. Kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yağışların 31 ilçenin tamamında hissedileceği bildirildi.
YAĞIŞLAR BAZI İLÇELERDE KUVVETİNİ ARTIRACAK
Meteoroloji verilerine göre bugün özellikle bazı ilçelerde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yetkililer ani yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtirken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da uyarıda bulundu.
SICAKLIKLAR 16 İLA 23 DERECE ARASINDA DEĞİŞECEK
Konya'da hava sıcaklıklarının gündüz saatlerinde 16 ila 23 derece arasında değişmesi bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklıkların 5 ila 13 derece seviyelerine kadar düşeceği tahmin ediliyor.
YAĞIŞLI HAVA HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK
Kentte etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği öngörülüyor. Uzmanlar, özellikle açık alanda bulunacak vatandaşların hava durumunu takip etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.
