Konya’daki doğa harikasına giden yolda ulaşım çilesi! Vatandaş çözüm bekliyor

Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Çetmi Mahallesi'nde bulunan ve doğal güzelliğiyle her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Çetmi Şelalesi'nde ulaşım konusunda yaşanan sıkıntılar gündemdeki yerini koruyor. Sıkıntı sadece Şelale yolu değil, Şelale yakınında bulunan, eskiden her birisi birer belde olan üç mahallenin de yolu sorunlu. Mahalleliler aşırı yağışlarla birlikte il merkezine ulaşımda sıkıntı yaşadıklarını ifade ediyor. Aynı zamanda Avşar Barajı'nı besleyen önemli su kaynaklarından biri olan bölgeye ulaşımın zaman zaman güçleştiği belirtiliyor.

Yol ulaşıma kapandı

Avşar Barajı'nda su tutulmaya başlanmasının ardından, baraj havzasında kalan Çetmi, Balcılar ve Bolay güzergâhındaki yol ulaşıma kapandı. Bunun üzerine bölgeye ulaşım alternatif olarak yayla yolu üzerinden sağlanmaya başladı.

Ancak vatandaşlar, özellikle yol yapım çalışmalarında kullanılan ağır araçların geçişleri nedeniyle yayla yolunda yer yer bozulmalar oluştuğunu ifade ediyor. Bazı noktalarda meydana gelen çukurlar ve yol deformasyonlarının sürücüler açısından ulaşımı zorlaştırdığı belirtiliyor.

Mahalleliler yeni yolu bekliyor

Belde sakinleri, özellikle yaz aylarında şehir dışından gelen ziyaretçilerin bölgeye ulaşımda güçlük yaşayabildiğini dile getirerek, yapımı süren yeni yol çalışmalarının tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olan Çetmi Şelalesi'nin daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânına kavuşmasının bölge turizmine de olumlu katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

Vatandaşlar, hem bölge halkının hem de ziyaretçilerin daha rahat ulaşım sağlayabilmesi adına çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyor.

Binlerce araç yolu kullanıyor

Bayramda bölgeye şehir ve yurt dışından binlerce insanın geleceğini hatırlatan mahalle sakinleri; " Bizde bayramlar bir başka yaşanır. Üç mahallede yaşayanların sayısı güncelde yaklaşık 4 bin civarında. Bu sayı bayramlarda 10 bini geçiyor. Binlerce araç Balcılar, Çetmi ve Bolay'a giriş yapıyor. Dışarıdan doğa harikası Çetmi Şelalesi'ne de her gün yüzlerce araçla gelişler oluyor. Yol mevcut haliyle bu kadar aracı kaldıracak durumda değil. Öncelikle bayramdan önce geçici de olsa yolun düzeltilmesini ardından kalıcı yolumuzun bitirilmesini istiyoruz.”şeklinde görüş belirtiyor.

