HAK-İŞ Başkanı Arslan’dan SUMUD Filosu saldırısına tepki: Geri adım atmayacağız

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Global SUMUD Filosu’na yönelik müdahaleye tepki gösterdi. Arslan, filonun ablukaya karşı yürüttüğü barışçıl mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve uygulanan insanlık dışı ablukaya dikkat çekmek amacıyla yola çıkan Global SUMUD Filosunda yer alan Kasr-ı Sadabad gemisinden HAK-İŞ teşkilatına seslenerek, siyonist İsrail'in filoya yönelik gerçekleştirdiği hukuksuz müdahaleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 

Uluslararası sularda seyir halindeki filonun saldırıya uğradığını belirten Genel Başkan Arslan, "Bu sabah Siyonist devlet donanmasına ait gemiler filomuza saldırdılar. Bizleri taciz ettiler. İletişimimizi kestiler” ifadelerini kullandı. 

Bazı gemilere doğrudan müdahale edildiğini ve aktivistlerin alıkonulduğunu ifade eden Arslan, "Aktivist kardeşlerimiz bu kuvvetler tarafından ne yazık ki esir edildiler” dedi. Gemide bulunan aktivistler ve organizasyon yetkilileriyle değerlendirme yaptıklarını belirten Arslan, filonun kararlılıkla yoluna devam ettiğini vurguladı.

Arslan, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan saldırgan tutumuna rağmen geri adım atmayacaklarını belirterek, "Asla pişman değiliz. Yola çıktığımız için gururluyuz ve inşallah bu siyonist katillere teslim olmadan Gazze yürüyüşümüzü barışçıl bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SUMUD Filosunun tamamen insani amaçlarla hareket ettiğini kaydeden Arslan, gemilerde yalnızca aktivistler ve Gazze halkına ulaştırılmak üzere insani yardım malzemeleri bulunduğunu ifade ederek, "Şiddeti reddeden, sadece barışçıl bir şekilde Gazze'deki kardeşlerimize ulaşmak isteyen insanlar olarak ablukayı kırmaya çalışıyoruz” dedi.

HAK-İŞ teşkilatına da çağrıda bulunan Arslan, "Bu akşam Üsküdar Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan SUMUD'a destek, Filistin halkıyla dayanışma toplantısına hepinizi davet ediyorum” diyerek dayanışmanın büyütülmesi gerektiğini vurguladı. 

Genel Başkan Arslan, konuşmasının sonunda tüm HAK-İŞ teşkilatından dua ve destek beklediklerini ifade ederek, Filistin halkının yanında olmaya ve Gazze ablukasına karşı mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

