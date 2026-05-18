Konya’da başlayan Selçuklu Hanım Sultanlar Konferansı Kayseri’de tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü himayesinde, Vakıflar Konya Bölge Müdürlüğü koordinasyonuyla düzenlenen Türkiye Selçuklu Hanım Sultanlar Konferansları’nın altıncı ve son oturumu Kayseri’de gerçekleştirildi.

İlk beş oturumu Konya'da yapılan konferans serisinin final programı, Selçuklu hanım sultanlarının önemli izlerini taşıyan Kayseri'de düzenlendi. Kayseri Müze Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki oturumda, Mahperi Huand Hatun ile Gevher Nesibe Sultan'ın tarihî ve kültürel mirası akademik açıdan ele alındı.

Program kapsamında Prof. Dr. Başak Burcu Eke, "Şifahane Kültüründe Kadının Konumu: Gevher Nesibe ve Turan Melek”; Doç. Dr. Remzi Aydın, "Kayseri'deki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Dönemindeki Onarımları”; Doç. Dr. Ahmet Yavuzyılmaz ise "Mahperi Huand Hatun'un İmar Faaliyetleri” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Oturumun sonunda üç akademisyene katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Konferansla eş zamanlı olarak, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim elemanlarının eserlerinden oluşan karma sergi de Gevher Nesibe Dârüşşifâ ve Medresesi'nde açıldı. Öğr. Gör. Ersan Perçem tarafından düzenlenen sergide hat, tezhip, çini ve nakış gibi geleneksel sanat dallarından eserler yer aldı. Serginin 19 Mayıs'a kadar ziyaret edilebileceği bildirildi.

Etkinlikler; Vakıflar Konya ve Kayseri Bölge Müdürlüklerinin koordinasyonuyla, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Karatay Belediyesi, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erciyes Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi'nin katkılarıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

